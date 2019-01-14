Сегодня президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министром Армении Никола Пашиняна, руководствуясь частью 1-й статьи 149-й Конституции Армении. В резиденции президента Армении состоялась встреча Армена Саркисяна и Никола Пашиняна

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Президент Армении Армен Саркисян приветствовал Никола Пашиняна и поздравил его с победой в парламентских выборах, а также с первым заседанием новоизбранного НС Армении седьмого созыва.

«Нашему парламенту предстоят большие свершения, на данном этапе они совершенно определенные. Парламент должен сделать все, чтобы претворить в жизнь идеи бархатной революции, надежды и чаяния должны быть осуществлены сегодня, завтра, послезавтра.

Я получил предложение от НС Армении, на основе чего с радостью подписываю указ о вашем назначении на пост премьер-министра Армении.

Поздравляю вас, г-н премьер-министр! Наилучшие пожелания – во славу нашей родины и всего армянского народа!»,- сказал президент Армении Армен Саркисян.