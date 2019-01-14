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Объем внешней торговли Китая в 2018 году вырос до рекордного уровня $4,6 трлн


Объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в $4,62 трлн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%, сообщил журналистам представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ли Куйвэнь.

Китайский экспорт вырос за год на 9,9%, в то время как рост импорта составил 15,8%. Положительное сальдо во внешней торговле достигло $546,8 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Продолжился рост положительного сальдо КНР в китайско-американской торговле, увеличившись по итогам 2018 года до $323,32 млрд. В 2017 году этот показатель равнялся $275,8 млрд.

Несмотря на "тарифную войну" между двумя странами, экспорт китайских товаров в Соединенные Штаты вырос на 11,3%, в то время как импорт из США увеличился на 0,7%.

 

 




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