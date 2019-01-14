Помпео досрочно завершит турне по Ближнему Востоку из-за смерти в семье

Госсекретарь США Майк Помпео досрочно завершит турне по Ближнему Востоку в связи со смертью одного из членов своей семьи, сообщили в дипломатическом ведомстве США.

В ходе недельного турне Помпео по арабским странам он планировал посетить все шесть стран Персидского залива, чтобы обсудить кризис вокруг Катара. Последним пунктом в турне Помпео значился Кувейт, который взял на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Катаром и его соседями, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Секретарь Помпео вернется в Соединенные Штаты после встречи в столице Омана Маскате. Поездка была сокращена, чтобы он смог присутствовать на семейных похоронах", - сообщил представитель госдепа Роберт Палладино в электронном письме агентству Блумберг.

Отмечается, что, таким образом, Помпео отменит визит в Кувейт, который он надеется посетить в "ближайшем будущем".