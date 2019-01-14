Министерство иностранных дел Германии расценило письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла в адрес немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", как очередную провокацию, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники.

Ранее СМИ сообщали, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока-2". Представитель посла заявил, что письма Гренелла следует воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики США",

сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

По данным издания, компании, получившие письма, обратились в министерство иностранных дел, чтобы узнать, как реагировать на подобные угрозы. В ведомстве им посоветовали воздержаться от ответа. В самом МИД письма расцениваются как провокация, пишет газета.