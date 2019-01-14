15-го января состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана
15-го января, в 11.00, состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
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