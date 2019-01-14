Шарапова впервые с 2014 года одержала победу, не уступив ни единого гейма
В Мельбурне состоялись матчи Открытого чемпионата Австралии. Как передает «Арменпресс», российская теннисистка Мария Шарапова впервые с 2014 года одержала победу, не уступив ни единого гейма своей сопернице – англичанке Генриэтт Дарт. В поединке, длившемся 1 час 03 минуты, Мария Шарапова победил в двух сетах со счетом 6:0, 6:0.
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