Нобелевского лауреата лишили званий за расистские высказывания

Биолога и лауреата Нобелевской премии по медицине Джеймса Уотсона лишили всех почетных званий, которые он заслужил в возглавляемой ранее им лаборатории Cold Spring Harbor. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Причиной такого решения стали неоднократные расистские высказывания 90-летнего ученого об интеллектуальной неполноценности людей негроидной расы, подкрепленные выходом нового документального фильма American Masters: Decoding Watson. «Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все исследования говорят, что это не так», — заявлял он в интервью The Times в 2007 году, после чего лишился руководящей должности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы заявления отметили, что взгляды Уотсона предосудительны, не поддерживаются наукой и не отражают позицию лаборатории. С настоящего момента биолог лишился званий заслуженного руководителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса, а также почетного попечителя.

В 2014 году Уотсон продал на аукционе Нобелевскую медаль, чтобы пожертвовать вырученные на аукционе деньги на поддержку научных институтов и университетов.

Уотсон родился в 1928 году в Чикаго, штат Иллинойс. В 1962 году совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Х. Ф. Уилкинсом получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за расшифровку структуры ДНК.