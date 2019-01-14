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Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении села Левонарх Мартакерсткого района


Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проведет плановый мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта 15 января в юго-восточном направлении населенного пункта Левонарх Мартакерсткого района. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Карабаха наблюдение будут осуществлять полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Власти Карабаха выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ. 


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