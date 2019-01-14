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Рафаэль Надаль начал с победы на Открытом чемпионате Австралии


В Мельбурне состоялись матчи Открытого чемпионата Австралии. Как передает «Арменпресс», испанец Рафаэль Надаль начал с победы на Открытом чемпионате Австралии, сыграв с Джеймсом Даквортом из Австралии. В поединке, длившемся 2 часа16 миниут, Надаль победил в трех сетах со счетом  6:4, 6:3, 7:5.

Напомним, что действующим чемпионом Australian Open является Роджер Федерер.


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