В Мельбурне состоялись матчи Открытого чемпионата Австралии. Как передает «Арменпресс», испанец Рафаэль Надаль начал с победы на Открытом чемпионате Австралии, сыграв с Джеймсом Даквортом из Австралии. В поединке, длившемся 2 часа16 миниут, Надаль победил в трех сетах со счетом 6:4, 6:3, 7:5.

Напомним, что действующим чемпионом Australian Open является Роджер Федерер.