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HBO назвал дату премьеры последнего сезона "Игры престолов"


Показ первой серии восьмого и заключительного сезона сериала "Игра престолов" на телеканале HBO запланирован на 14 апреля. Об этом свидетельствует опубликованный в воскресенье в официальном Twitter сериала видеоролик.

В конце записи продолжительностью полторы минуты сообщается: "Последний сезон - 14 апреля". Как отмечает журналVariety, известно, что сезон будет состоять из шести серий. При этом в HBO работают и над другими проектами, связанными со вселенной "Игры престолов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

 

 




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