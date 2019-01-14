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Левон Аронян примет участие в Гибралтарском турнире


Член сборной Армении по шахматам Левон Аронян примет участие в Гибралтарском турнире. Как передает «Арменпресс», в Гибралтарском турнире примут участие также Максим Вапье-Лаграв, Уэсли Со, Хикару Накамура и др.

Армению будут представлять также Грант Мелкумян, Элина Даниэлян, Лилит Мкртчян.

Призовой фонд турнира - 25 000 евро.  Гибралтарский турнир стартует 21-го января и продлится до 31-го января.


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