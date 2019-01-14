Хачанов начал с победы на Открытом чемпионате Австралии

Представляющий РФ теннисист Карен Хачанов стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Как передает «Арменпресс», Хачанов, выступая на турнире под 10-м номером, в матче первого круга обыграл немца Петера Гойовчика - 3:6, 6:3, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Соперником российского теннисиста во втором круге Australian Open будет победитель матча Есихито Нисиока (Япония) - Теннис Сандгрен (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит в Мельбурне. Турнир завершится 27 января. Призовой фонд турнира составляет 60 млн австралийских долларов.