В конгресс США могут вызвать на беседу переводчиков Трампа, сообщают СМИ

Юристы из двух комитетов Палаты представителей США обсудят возможность вызвать для дачи показаний переводчиков, которые присутствовали на встречах президентов России и США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, встреча юристов, представляющих комитеты по разведке и иностранным делам, пройдет в понедельник.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с Путиным, вследствие чего даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, в частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, после которой лидер США забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать то, что было сказано, с членами администрации.