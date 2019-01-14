В МЧС уточнили данные о взрыве газа в жилом доме в Шахтах

МЧС России уточнило последние данные по погибшим и пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области: погибла женщина, семь человек спасены, судьба четырех остается неизвестной.

"В разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Представитель министерства уточнил, что в квартире № 71 находились три человека: одна женщина погибла, спасены ребенок и мужчина. В квартире № 72 была одна женщина, ее судьба неизвестна. "В 68-й квартире проживали три человека, их судьба устанавливается. В 67-й квартире на восьмом этаже находились пять человек, они спасены", - отметили в МЧС.