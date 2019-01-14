Встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова состоится16 января в Париже

16 января в Париже состоится встреча исполняющего обязанности главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Отмечается, что встреча состоится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.