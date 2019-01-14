Залогом успеха новоизбранного НС Армении станет содействие граждан Армении, его участие в общественной, политической, культурной и образовательной жизни страны. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на первом заседании новоизбранного НС Армении сказал президент Армении Армен Саркисян. По его словам, новый парламент должен продолжать изменения, начатые в стране.



«Ушедший в историю 2018 год стал годом перемен, испытаний, ожиданий и надежд. Проявились лучшие качества нашего народа – его единение, сплоченность, высокие моральные качества. Состоявшиеся 9-го декабря 2018 года выборы наделили новый парламент высокой легитимностью. Формированием нового парламента и нового правительства Армении завершается первый этап политических изменений, и начинается второй этап – этап надежд и изполнения обещаний, последовательной и упорной ежедневной работы. Уважаемые депутаты, вы получили широкие возможности для оправдания надежд общества, создавая новую Армению. Залогом успеха новоизбранного НС Армении станет содействие граждан Армении, его участие в общественной, политической, культурной и образовательной жизни страны»,- сказал президент Армении Армен Саркисян.

Президент Армении Армен Саркисян указал на первоочередные задачи, стоящие перед новым парламентом и государственными органами.

По его словам, перед страной стоит множество задач - повысить благосостояние людей, развивать промышленность, показывать миру новые достижения нашей культуры. И в этой работе неоценим вклад парламентариев, добавил он.



Президент Армении Армен Саркисян пожелал депутатам плодотворной работы.

Первое заседание второй сессии Национального собрания седьмого созыва стартовало в Армении. Как передает «Арменпресс», по регламенту первое заседание проводит самый старший по возрасту депутат Князь Хасанов, который представляет фракцию "Мой шаг".

В ходе первого заседания парламентарии должны выбрать спикера и трех вице спикеров. Ранее сообщалось, что должность спикера будет выдвинута кандидатура Арарата Мирзояна от блока "Мой шаг" (прежде он занимал пост первого вице-премьера). Двумя вице-спикерами от фракции большинства станут Лена Назарян и Ален Симонян.



От оппозиционных фракций кандидатами на пост третьего вице-спикера являются Мане Тандилян от партии "Просвещенная Армения" и Ваге Энфиаджян от партии "Процветающая Армения".



В ходе сегодняшнего заседания фракция большинства – "Мой шаг" представит на утверждение президента Армении Армена Саркисяна кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

В Национальном Собрании 7-го созыва представлены блок "Мой шаг" (88 депутатов), партии "Процветающая Армения" (26 депутатов) и "Просвещенная Армения" (18 депутатов). Парламент состоит из 132 депутатов, при том, что в нацсобрании предыдущего созыва насчитывалось 105 депутатов.