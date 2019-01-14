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К западу от Тегерана разбился грузовой самолет


Грузовой самолет "Боинг-707" в понедельник потерпел крушение к западу от Тегерана. Об этом сообщает иранская информационная служба гражданской авиации.

Самолет упал в аэропорту города Караджа. На борту самолета находились 10 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Местные СМИ отмечают, что катастрофа произошла из-за сложных погодных условий.

 

 

 




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