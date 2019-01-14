Вы получили широкие возможности для оправдания надежд общества: президент Армении принял участие в первом заседании новоизбранного НС Армении

Состоявшиеся 9-го декабря 2018 года выборы наделили новый парламент высокой легитимностью. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на первом заседании новоизбранного НС Армении сказал президент Армении Армен Саркисян.

«Формированием нового парламента и нового правительства Армении завершается первый этап политических изменений, и начинается второй этап – этап надежд и изполнения обещаний, последовательной и упорной ежедневной работы. Уважаемые депутаты, вы получили широкие возможности для оправдания надежд общества, создавая новую Армению»,- сказал президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, залогом успеха новоизбранного НС Армении станет содействие граждан Армении, его участие в общественной, политической, культурной и образовательной жизни страны.

Первое заседание второй сессии Национального собрания седьмого созыва стартовало в Армении. Как передает «Арменпресс», по регламенту первое заседание проводит самый старший по возрасту депутат Князь Хасанов, который представляет фракцию "Мой шаг".

В ходе первого заседания парламентарии должны выбрать спикера и трех вице спикеров. Ранее сообщалось, что должность спикера будет выдвинута кандидатура Арарата Мирзояна от блока "Мой шаг" (прежде он занимал пост первого вице-премьера). Двумя вице-спикерами от фракции большинства станут Лена Назарян и Ален Симонян.



От оппозиционных фракций кандидатами на пост третьего вице-спикера являются Мане Тандилян от партии "Просвещенная Армения" и Ваге Энфиаджян от партии "Процветающая Армения".



В ходе сегодняшнего заседания фракция большинства – "Мой шаг" представит на утверждение президента Армении Армена Саркисяна кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

В Национальном Собрании 7-го созыва представлены блок "Мой шаг" (88 депутатов), партии "Процветающая Армения" (26 депутатов) и "Просвещенная Армения" (18 депутатов). Парламент состоит из 132 депутатов, при том, что в нацсобрании предыдущего созыва насчитывалось 105 депутатов.