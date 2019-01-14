Раненный ножом мэр Гданьска перенес операцию
Мэр Гданьска, раненный при нападении перенес операцию, его состояние остается очень тяжелым, заявил журналистам один из врачей госпиталя.
Вооруженный ножом мужчина напал на Павла Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта в Гданьске. Radio Gdansk сообщало, что Адамович получил ножевое ранение в области сердца,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Подозреваемый в нападении 27-летний мужчина, ранее осужденный на 5,5 лет тюрьмы за ограбления банков, объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме. Как сообщал польский телеканал TVN24 со ссылкой на данные следователей, подозреваемый заявил следователям, что в тюрьме "к нему относились очень плохо, за решеткой его даже пытали", особо отметив, что это происходило во время работы правительства ныне оппозиционной партии "Гражданская платформа", сообщает телеканал. Мэр Гданьска в течение 15 лет был членом партии "Гражданская платформа", однако в 2015 году покинул ее ряды.