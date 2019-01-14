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Арман Егоян освобожден с поста пресс-секретаря премьер-министра Армении


Решением премьер-министра Армении Арман Егоян освобожден с поста пресс-секретаря премьер-министра Армении.

Как передает «Арменпресс», Арман Егоян был избран депутатом НС Армении от блока «Мой шаг».


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