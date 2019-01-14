Макрон призвал французов активно участвовать в национальных дебатах

Президент Франции Эмманюэль Макрон в письме к французам заявил, что хотел бы, чтобы как можно больше граждан участвовали в открывающихся во вторник национальных дебатах. Об этом в воскресенье сообщает Agence France-Presse.

Лидер Франции также указал, что в ходе дискуссий, которые будут продолжаться в течении двух месяцев до 15 марта, не может быть запретных тем. Он сам предложил вынести на повестку 35 вопросов, главным образом социально-экономического характера. В их числе налогообложение, демократия, экология и иммиграция, включая возможность введения ежегодных иммиграционных квот.

По его словам, итоги дискуссии, которые подведут в течение месяца, будут затем положены в основу нового общественного договора. "Таким образом, ваши предложения позволят создать новый контракт для нации, структурировать действия правительства и парламента, а также позиции Франции на европейском и международном уровнях", - пояснил президент.

Макрон также подчеркнул, что "такая большая страна как Франция должна чаще слышать голос своих граждан". Эта дискуссия должна позволить трансформировать гнев в решения, считает он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Большие национальные дебаты - одна из мер, анонсированных Макроном на фоне протестов движения "желтых жилетов" против роста налогов и падения уровня жизни. Подразумевается, что любой желающий в рамках этой инициативы сможет вынести на суд общественности предложения по вопросам экологии, налогов, работы государственных институтов, демократии и миграции.