Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.

"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства"* с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГ*) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", - написал Трамп у себя вTwitter.

По словам Трампа, США также не хотят, чтобы “курды провоцировали Турцию”,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

“Россия, Иран и Сирия являются крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по разрушению ИГ* в Сирии - естественные враги. Мы также выигрываем от этого, но настало время вернуть наши войска домой. Прекратим БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ!”, - следует из сообщения президента США.