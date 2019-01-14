Бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян назначен руководителем аппарата Конституционного суда Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Эдгар Казарян был назначен послом Армении в Польше в 2014 году, до этого он занимал пост губернатора Вайоц Дзора.