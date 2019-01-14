Время в Ереване: 11:07:36,   14 Январь

Эдгар Казарян назначен руководителем аппарата Конституционного суда Армении


Бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян назначен руководителем аппарата Конституционного суда Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Эдгар Казарян был назначен послом Армении в Польше в 2014 году, до этого он занимал пост губернатора Вайоц Дзора.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации