Эдгар Казарян назначен руководителем аппарата Конституционного суда Армении
Бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян назначен руководителем аппарата Конституционного суда Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.Эдгар Казарян был назначен послом Армении в Польше в 2014 году, до этого он занимал пост губернатора Вайоц Дзора.
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