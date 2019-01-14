В сенате США посоветовали Трампу временно восстановить работу правительства

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что временное восстановление работы американского правительства может помочь Дональду Трампу достичь прогресса в переговорах с демократами о финансировании стены на границе с Мексикой.

В эфире Fox News Грэм сказал, что введение чрезвычайного положения из-за кризиса на границе воспринимается Трампом как крайняя мера, однако, как он отметил, такое развитие событий становится все более вероятным.

Сенатор предложил восстановить работу правительства до того, как это произойдет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы рекомендовал ему (Трампу – ред.) возобновить работу правительства на короткий период времени, например, три недели… посмотрим, сможем ли мы достичь соглашения. Если к концу трех недель нам не удастся… посмотрим, сможет ли он это сделать сам путем введения чрезвычайного положения", - заявил Грэм.