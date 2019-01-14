На территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги: перевал Варденяц закрыт

По данным МЧС Армении на 8.30 понедельника, на территории Армении есть труднопроходимые дороги.



Перевал Варценяц закрыт, труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На всех дорогах Котайкской области местами гололед, в городах Талине, Аштараке Арагацонтской области идет снег.



МЧС рекомендует водителям при поездках в области использовать исключительно зимние шины.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на участке дороги от 39-го км дороги Ванадзор-Алаверди до Баграташена ведутся строительные работ. Установлен следующий альтернативный маршрут: по направлению к Алаверди, Ванадзору и ближайшие поселения можно доехать по автодороге Ванадзор-Степанаван-Когес-Одзун, Алаверди граница Грузии.

В МС отметили, что до сих пор продолжаются строительные работы на 139-м км трассы Ереван-Мегри, из-за чего примерно 200 метровый участок дороги закрыт в односторннем порядке.

В МЧС Армении сообщают, что согласно информации из Автодорожного департамента Министерства территориального развития и инфраструктур Грузии, автомагистраль Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков.По данным Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии, на российской стороне границы скопилось 158 грузовых, 79 легковых автомобилей и один автобус.