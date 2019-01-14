В МЧС Армении были получены ложные сигналы о заложенных бомбах, которых при проверке не обнаружили

МЧС Армении обнародовало итоги проверок сигналов о наличии бомб в четырех объектах, сообщения о которых поступили накануне в службу 911.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 13 января в 19.36 в службу 911 поступила информация о том, что в букмейкерских конторах Vivarobet на улице Закияна, 8 и проспекта Баграмяна,1, установлена бомба.

Аналогичный сигнал поступил в 19.40 относительно офиса кредитной организации Fast Credit по адресу Себастия 123/2, а в 19.53 - по поводу ресторана "Кавказ" на Аштаракской трассе.

На места отправились по одному боевому расчету, группа реагирования на ЧС, опергруппа Наццентра кризисного реагирования, психолог. Спасатели совместно с кинологической группой провели поисковые работы. В результате осмотра бомб не обнаружено.