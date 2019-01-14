Ален Симонян представит в НС Армении законопроект о тарифах на электроэнергию

Депутат НС Армении от фракции «Мой шаг» Ален Симонян представит на ближайших заседаниях в НС Армении 7-го созыва законопроект о тарифах на электроэнергию, что позволит потребителям меньше платить за электроэнергию. В беседе с «Арменпресс» он рассказал о планируемых законопроектах и работе с парламентариями, не обладающими опытом работы в законодательной сфере.

-Г-н Симонян, НС Армении 7-го созыва начинает свою работу, какие советы вы даете парламентариям, не обладающим опытом работы в законодательной сфере, как вы представляете работу с ними?

-По правдем пока никому советов не давал, думаю, наши коллеги довольно быстро разберутся в ситуации и с чесстью будут исполнять свою работу. Уверен, что с ними будет легко работать, поскольку у нас, в основном, сгодные принципы.

-Говорят, что для депутатов вашей фракции организованы семинары.

-Если мы пытаемся сделать так, чтобы человек узнал больше, луше работал, то это только похвально. Если кто-то пытается увидеть в этом дурное, то они не понимают ничего в этой профессии и не знают – что такое работать. Депутат должен учиться, расти день ото дня, становиться профессиональнее, поскольку должен будет ежедневно служить народу Армении. Нет ничего постыдного, если я или Лена Назарян расскажем им о регламенте, уставе НС Армении, о том – как лучше представить законопроект и пр., это только похвально.

- Г-н Симонян, есть ли у вас уже какие-то законодательные инициативы, которые вы готовитесь представить в НС Армении?

-Да, у меня есть законопроект о букмекерских конторах. С учетом саботажа в НС Армении со стороны РПА, я отозвал его, чтобы вести в повестку сейчас. Есть также законопроект о тарифах на электроэнергию, что позволит потребителям меньше платить за электроэнергию. Кажется, что закон изменится незначительно, однако это внесет значительные изменения в бюджет наших сограждан.

-Какую из остальных фракций - «Светлая Армения» или ППА, вы считаете противовесом большинству в парламенте?

-Обе силы – оппозиционные, а оценки будут даны в соответствии с их работой.

Анна Григорян