Во Франции два человека погибли при взрыве устройства, вызывающего лавину

Два сотрудника горнолыжного курорта Морийон во Франции погибли при применении взрывного устройства, инициирующего превентивный сход лавины после обильных осадков, сообщает издание Dauphine Libere.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным газеты, сотрудники должны были подготовить лыжную базу после обильного снегопада, превентивно вызвав лавину с помощью взрывного устройства.

На место происшествия прибыли спасатели и пожарные, начато расследование причин произошедшего.

Личности погибших не уточняются.