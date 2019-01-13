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Перевал Варденяц для легковых автомобилей  труднопроходим  


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает Арменпресс, что по положению на 17:00 часов 13-го января  перевал Варденяц  для легковых автомобилей  труднопроходим, а  для  большегрузов  и грузовиков  с прицепом закрыт.

Все дороги  республиканского и межгосударственного значения открыты.

 

 




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