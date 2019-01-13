Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает Арменпресс, что по положению на 17:00 часов 13-го января перевал Варденяц для легковых автомобилей труднопроходим, а для большегрузов и грузовиков с прицепом закрыт.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.