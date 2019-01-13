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Мы  не берем под контроль СМИ — Никол Пашинян


Исполняющий обязанности премьер-министра, член правления  партии «Гражданский  договор», входящей  в  блок «Мой шаг» Никол Пашинян прокомментировал в   Facebook  публикацию на сайте  hraparak.am, отметив: «Только в  одном мы  не похожи на республиканцев – подобные  СМИ мы  не берем под контроль».

«Я  хочу  понять логику  подобной  публикации: граждане  Армении по собственной  воле  могут собраться «на хаш», скинуться по 3000 драмов  каждый, а  члены правящей фракции такого права не  имеют, что ли?

Я был инициатором такого мероприятия и рад, что СМИ, сполна  используя свое право на свободу  слова, приписывают власти такие грехи, как, например, уподобление  республиканцам – вдохом-выдохом, едой, даже пристрастием к хашу. Но по этим параметрам республиканцы похожи на  миллионов  граждан Армении.

Только в  одном мы  не похожи на республиканцев – подобные  СМИ мы  не берем под контроль», - как  передает Арменпресс, написал Никол Пашинян.

Сайт  hraparak.am в  статье «Власти новой  Армении ни в  чем не  уступают РПА» отметил, что  «Власти новой  Армении ни в  чем не  уступают РПА – даже в  пристрастии к  хашу. В воскресенье в  одном из ресторанных комплексов  Эчмиадзина за поеданием хаша состоится единение блока «Мой шаг» - чтобы  депутатская фракция и члены  правительства могли познакомиться друг с другом ближе».




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