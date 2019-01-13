Мы  не берем под контроль СМИ — Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра, член правления партии «Гражданский договор», входящей в блок «Мой шаг» Никол Пашинян прокомментировал в Facebook публикацию на сайте hraparak.am, отметив: «Только в одном мы не похожи на республиканцев – подобные СМИ мы не берем под контроль».

«Я хочу понять логику подобной публикации: граждане Армении по собственной воле могут собраться «на хаш», скинуться по 3000 драмов каждый, а члены правящей фракции такого права не имеют, что ли?

Я был инициатором такого мероприятия и рад, что СМИ, сполна используя свое право на свободу слова, приписывают власти такие грехи, как, например, уподобление республиканцам – вдохом-выдохом, едой, даже пристрастием к хашу. Но по этим параметрам республиканцы похожи на миллионов граждан Армении.

Только в одном мы не похожи на республиканцев – подобные СМИ мы не берем под контроль», - как передает Арменпресс, написал Никол Пашинян.

Сайт hraparak.am в статье «Власти новой Армении ни в чем не уступают РПА» отметил, что «Власти новой Армении ни в чем не уступают РПА – даже в пристрастии к хашу. В воскресенье в одном из ресторанных комплексов Эчмиадзина за поеданием хаша состоится единение блока «Мой шаг» - чтобы депутатская фракция и члены правительства могли познакомиться друг с другом ближе».