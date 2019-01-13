Спасатели разблокировали застрявшие машины

13 января в 14:10 в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Алагяз Арагацотнской области машины выехала с проезжей части и застряла в сугробе, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели вытащили застрявший в снегу Volkswagen (водитель Г.М.).

13 января в 01:45 в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Каарберд-Маралик Ширакской области машина выехала с проезжей части и застряла в сугробе, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели вытащили застрявший в снегу Mercedes E320 (водитель А.С.).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, 13 января в 01:36 в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге к старому кладбищу города Абовян Котайкской области машины выехала с проезжей части и застряла в сугробе, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Спасатели вытащили застрявший в снегу Hyundai Elantra (водитель С.М.).