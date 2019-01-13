Президент Армении Армен Саргсян посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты, где примет участие в форуме "Неделя стабильности в Абу-Даби (Abu Dhabi Sustainability Week).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в рамках официального визита состоятся встречи Президента Республики Армения с высшим руководством Объединенных Арабских Эмиратов. Обсуждения будут сосредоточены на текущих и перспективных вопросах, связанных с повесткой дня развития взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Армении примет участие в Форуме недели стабильности в Абу-Даби в Абу-Даби, где он станет главным спикером.

В форуме примут участие более 4000 участников со всего мира, в том числе главы государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, а также крупные предприниматели.

«Неделя стабильности в Абу-Даби» - это престижная глобальная платформа, в рамках которой известные государственные, политические, общественные деятели, видные эксперты, инноваторы, представители крупных организаций представляют свое видение устойчивого будущего, обсуждают ключевые социальные, экономические и технологические тенденции. являются устойчивым развитием мира. В этом году одной из ключевых тем Недели стабильности в Абу-Даби станет интеграция цифровых технологий и инновационных технологий, а также новые возможности и решения, которые играют важную роль в содействии экономическому росту, устойчивому развитию и процветанию.

В разное время в рамках Abu Dhabi Sustainability Week выступали принц Чарльз Уэльский, принц Уэльский Нурсултан Назарбаев, король Нидерландов Виллем-Александр, бывший президент Франции Франсуа Олланд, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и другие.