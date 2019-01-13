В селе Урасар Лорийской  области сгорел дом

12 января в 22:35 в службу «911» поступил сигнал о том, что в селе Урасар Лорийской области горит дом.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что возгорелась крыша хлева на улице Пограничников 22.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, пожар был купирован в 23:25 часов, потушен в 01:24.

Полностью сгорели принадлежащие Г.Т. дом и примыкающая кладовая (около 84 кв/м).