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В селе Урасар Лорийской  области сгорел дом


12 января  в 22:35 в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что в селе Урасар Лорийской  области горит дом.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что возгорелась крыша хлева на улице Пограничников 22.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  пожар был купирован в 23:25 часов, потушен в 01:24.

Полностью сгорели принадлежащие Г.Т. дом и примыкающая кладовая (около 84 кв/м).




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