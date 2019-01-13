Пожар в  квартире — спасатели обнаружили на месте  труп

13 января в 07:56 в службу «911» поступил сигнал о том, что в квартире на 9 этаже д.№ 5а на ул.Вардананц в Ереване вспыхнул пожар.

На место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, автолестница, группа быстрого реагирования ЦКУ и оперативная группа, инструктор психологической помощи и дежурный врач МЦ катастроф.

Пожар был купирован в 08:42 часов, потушен в 08:58.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, у входа спасатели обнаружили труп гражданина Г.Х (1937 г/р). Жильцы квартиры Н. (1968 г/р), Л. (1998 г/р) и И. (1991 г/р) госпитализированы в Ожоговый центр, где их состояние оценили как средней тяжести.

Полностью сгорели две спальни квартиры пл. 150 кв/м, санузел и кухня, частично – гостиная.

Инструктор психологической помощи на месте оказал членам семьи надлежащую помощь.