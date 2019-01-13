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Пожар в  квартире — спасатели обнаружили на месте  труп


13 января  в 07:56 в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что в  квартире на 9 этаже д.№ 5а на  ул.Вардананц в  Ереване вспыхнул пожар.

На место выехали  3  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА, автолестница, группа быстрого реагирования ЦКУ и оперативная группа, инструктор психологической  помощи и дежурный  врач МЦ катастроф.

Пожар был купирован в 08:42 часов, потушен в 08:58.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  у  входа  спасатели обнаружили труп гражданина Г.Х (1937 г/р). Жильцы  квартиры Н. (1968 г/р), Л. (1998 г/р) и И. (1991 г/р) госпитализированы в  Ожоговый  центр, где  их состояние  оценили как средней  тяжести.  

Полностью сгорели две  спальни квартиры пл. 150 кв/м, санузел и кухня, частично – гостиная.

Инструктор психологической  помощи на  месте  оказал членам семьи надлежащую помощь.

 




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