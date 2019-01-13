В Ереване, горных и предгорных районах республики ожидается снег

Днем 13 января, 18 января в Армении ожидается погода без осадков. 14-го января ночью, 15-16 января в отдельных районах, 17-го - в большинстве регионов, ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 13-14 января повысится на 5-6 градусов, 18 января – на столько же понизится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 13 января, 15-16 и 18 января ожидается погода без осадков. Ночью 14-го января и 17-го ожидается снег.