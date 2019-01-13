Никол Пашинян обсудил проблемы  налогового администрирования и  регулирования с представителями компаний сферы общественного питания

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял представителей компаний, действующих в сфере общественного питания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в начале встречи Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проблему, которая в последние месяцы периодически оказывается в центре внимания средств массовой информации - речь идет о налоговом регулировании в сфере общественного питания. До начала обсуждения я хотел бы обратить ваше внимание на следующее: мы предложили общественности и, в частности, предпринимателям, следующую формулу для работы и сотрудничества: обогащайтесь и обогащайте. Эта формула очень важна для нас тем условием, что в нашем бизнес-сообществе нет ни одного сегмента, который игнорирует вторую часть этой формулы и фокусируется на первой части.

Честно хочу сказать, что часто акцентируют внимание на том, почему дороги плохие, пенсии невысокие и так далее. И никто не спрашивает, как все это должно быть реализовано. Это может быть реализовано за счет роста доходов государственного бюджета, эффективного расходования средств и исключения коррупции. Мы должны усердно работать над этими компонентами, но можем ли мы исходить из того, что позитивные импульсы в обществе воспринимаются всеми одинаково и равномерно?

Мы изначально исходили из этого, однако когда я лично захожу в какой-либо магазин, чтобы что-то купить, а сотрудник ленится выдать чек, я думаю, что, возможно, человек, который увидел исполняющего обязанности премьер-министра и растерялся. Но когда я прошу его выдать мне чек и когда процесс подключения кассового аппарата занимает около 10 минут, я понимаю, что сотрудник магазина даже не имеет представления о том, как этот аппарат работает, понимаю, что, к сожалению, в большинстве случаев в нашем обществе есть слои, которые понимают наш посыл по-старому. Сейчас, когда они не платят «налоги» в разных местах, считают это хорошей возможностью для того, чтобы игнорировать вторую часть упомянутой мной формулы. Они думают, что правительство игнорирует другую часть посыла, последовательно борется с коррупцией, значит, это хорошая возможность забыть кассовый аппарат и все, что с этим связано.

Я считаю это очень негативным явлением. Я считаю, что это та же коррупция. Если назначить этого человека министром или премьер-министром, то он всю страну разграбит за пять минут. Коррумпированный чиновник ничем не отличается от тех людей, которые думают, что делать, чтобы не платить налоги.

Однако есть и другой вопрос: дает ли действующая налоговая система возможность для того, чтобы люди могли обогащаться, то есть развивать свой бизнес? Это вопрос, обсуждение которого является нашей задачей номер один. И я хочу четко подчеркнуть: исключено, чтобы мы оставили без ответа какой-либо справедливый вопрос в рамках этой логики. Если мы увидим действующую систему, которая не позволяет людям работать больше, получать больше доходов и, следовательно, платить больше налогов, мы будем считать, что у нас есть общая проблема, которую необходимо вместе решать. Следовательно, я надеюсь, что наше сегодняшнее обсуждение будет проходить в рамках этой логики. Хочу сразу сказать, что если в результате нашей дискуссии окажется, что опасения обоснованы и у нас есть проблемы в этом отношении, мы, безусловно, откликнемся на эти опасения, а если они не обоснованы, то вы откликнетесь на эти опасения”.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с налоговым администрированием и регулированием. Представители частного сектора представили свои замечания и возможные проблемы. Представители Комитета государственных доходов и других компетентных органов представили разъяснения по озвученным вопросам. Двусторонне была подчеркнута необходимость обеспечения благоприятных налоговых условий и атмосферы.

Никол Пашинян предложил продолжить переговоры между частным сектором и правительством, установив конкретные сроки. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что целью обсуждений будет достижение взаимоприемлемых и взаимовыгодных решений налогового регулирования отрасли, основанных на четких расчетах и обоснованиях.