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Автодорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта


Посольство РА в  Грузии сообщает Министерству транспорта, связи и IT-сферы  РА,  что по положению на 10:30 часов 13  января  дорога  Гудаури-Коби, ведущая к  Верхнему Ларсу, открыта  для  всех видов  транспорта.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА.




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