Автодорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта

Посольство РА в Грузии сообщает Министерству транспорта, связи и IT-сферы РА, что по положению на 10:30 часов 13 января дорога Гудаури-Коби, ведущая к Верхнему Ларсу, открыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА.