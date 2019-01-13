«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана: пресс-секретарь МИД Армении
Мария Захарова квалифицировала случаи недопуска в Азербайджан граждан РФ армянского происхождения как грубое нарушение прав
Целью оптимизации является повышение эффективности органов государственного управления: Никол Пашинян
Новоизбранные депутаты НС Армении торжественно получают мандаты
ППА определилась с кандидатурой вице-спикера НС РА
Армения улучшила свои позиции в докладе «Индекса демократии» за 2018 год
«Фитч Рейтингс» подтвердил рейтинг Еревана с положительным прогнозом
Зограб Мнацаканян и министр ИД Казахстана подчеркнули недопустимость попыток придать межнациональный оттенок происшедшему в Караганде
Тарифы на электроэнергию для необеспеченных слоев населения снизятся: Артак Манукян
МО Армении определило процедуры доступной и льготной ипотеки для офицерского состава ВС
Сотрудники полиции будут сопровождать перевозящие призывников транспортные средства
В республике отмечен случай смерти от вируса H1N1
Усилиями армянской общины в Сирии в 2019-м году здесь будут восстанавливаться национальные институты
В своем письме Николу Пашиняну Арам Первый высоко оценил деятельность Министерства диаспоры
Правительство Армении обсудит модель повышения уровня отношений с диаспорой, с нашими соотечественниками: Пашинян
Том Катeна официально зарегистрировал свой брак во Дворце бракосочетания министерства юстиции Армении
К 95-летию Параджанова в Стамбуле открылась выставка