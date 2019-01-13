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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече министров ИД Армении и Азербайджана: пресс-секретарь МИД Армении

 

 

Мария Захарова квалифицировала случаи недопуска в Азербайджан граждан РФ армянского происхождения как грубое нарушение прав

 

 

Целью оптимизации является повышение эффективности органов государственного управления: Никол Пашинян

 

 

Новоизбранные депутаты НС Армении торжественно получают мандаты

 

 

ППА определилась с кандидатурой вице-спикера НС РА

 

 

Армения улучшила свои позиции в докладе «Индекса демократии» за 2018 год

 

 

«Фитч Рейтингс» подтвердил рейтинг Еревана с положительным прогнозом

 

 

Зограб Мнацаканян и министр ИД Казахстана подчеркнули недопустимость попыток придать межнациональный  оттенок происшедшему в Караганде

 

 

Тарифы на электроэнергию для необеспеченных слоев населения снизятся: Артак Манукян

 

 

МО Армении определило процедуры доступной и льготной ипотеки для офицерского состава ВС

 

 

Сотрудники полиции будут сопровождать перевозящие призывников транспортные средства

 

 

В республике отмечен случай смерти от вируса H1N1

 

 

Усилиями армянской общины в Сирии в 2019-м году здесь будут восстанавливаться национальные институты

 

 

В своем письме Николу Пашиняну Арам Первый высоко оценил деятельность Министерства диаспоры

 

 

Правительство Армении обсудит модель повышения уровня отношений с диаспорой, с нашими соотечественниками: Пашинян

 

 

Том Катeна официально зарегистрировал свой брак во Дворце бракосочетания министерства юстиции Армении

 

 

К 95-летию Параджанова в Стамбуле открылась выставка

 




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