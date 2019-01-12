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Участники протеста против изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна разблокировали трассу Ереван-Эчмиадзин


Участники протеста против  изменения меры  пресечения в  отношении  экс-депутата, генерала Манвела Григоряна разблокировали трассу  Ереван-Эчмиадзин.

Как передает Арменпресс, такое  решение  участники акции приняли после  встречи с  депутатами НС РА.

«Сегодня  мы  открываем дорогу, но в  понедельник  все  как  один  соберемся у  здания  суда. Если в  понедельник  вынесет  решение  против  нас, мы  снова  закроем дорогу», - сказал  один из участников Дживан Абрамян.

Акции протеста началась в 10:00 часов. После  автопробега участники перекрыли движение.

 




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