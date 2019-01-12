Участники протеста против изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна разблокировали трассу Ереван-Эчмиадзин

Участники протеста против изменения меры пресечения в отношении экс-депутата, генерала Манвела Григоряна разблокировали трассу Ереван-Эчмиадзин.

Как передает Арменпресс, такое решение участники акции приняли после встречи с депутатами НС РА.

«Сегодня мы открываем дорогу, но в понедельник все как один соберемся у здания суда. Если в понедельник вынесет решение против нас, мы снова закроем дорогу», - сказал один из участников Дживан Абрамян.

Акции протеста началась в 10:00 часов. После автопробега участники перекрыли движение.