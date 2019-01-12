Перевал Варденяц для большегрузов с прицепом закрыт

12-го января по положению на 15:30часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Перевал Варденяц для пассажирских автомобилей труднопроходим, а для остальных - закрыт.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,на автодорогах регионов Амасия и АшоцкШиракской области, Апаран-Арагац, Спитак-Ванадзор и Ванадзор-Алаверди местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для пассажирских автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 158 грузовиков, 79 легковых автомобилей и 1 автобус.