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Перевал Варденяц для большегрузов с прицепом закрыт


12-го января по положению на 15:30часов в Армении автодороги в основном проходимы.

Перевал Варденяц для пассажирских автомобилей труднопроходим, а для остальных - закрыт.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,на автодорогах регионов Амасия и АшоцкШиракской области, Апаран-Арагац, Спитак-Ванадзор и Ванадзор-Алаверди местами наблюдается гололедица.

Водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для пассажирских автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 158 грузовиков, 79 легковых автомобилей и 1 автобус.




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