В Армении потеплеет на 5-6 градусов

Днем 12-го и 13 января в Армении ожидается погода без осадков. 14-го января, в отдельных районах 15-16 января, 17-го - в большинстве регионов, ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью с 13-14 января повысится на 5-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 12-го января, 13-го и с 15-16 ожидается погода без осадков. Ночью 14-го января и 17-го ожидается снег.