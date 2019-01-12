В Армении потеплеет на 5-6 градусов
Днем 12-го и 13 января в Армении ожидается погода без осадков. 14-го января, в отдельных районах 15-16 января, 17-го - в большинстве регионов, ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью с 13-14 января повысится на 5-6 градусов.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 12-го января, 13-го и с 15-16 ожидается погода без осадков. Ночью 14-го января и 17-го ожидается снег.
- 16:50 Предстоящие на 14 января мероприятия
- 16:29 Участники протеста против изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна разблокировали трассу Ереван-Эчмиадзин
- 16:15 Перевал Варденяц для большегрузов с прицепом закрыт
- 15:26 В Армении потеплеет на 5-6 градусов
- 14:46 Мхитарян и не скрывает, что когда-нибудь будет играть в России — спортивный комментатор
- 14:40 Агентство по охране личных данных призывает воздержаться от загрузки приложения GetContact
- 14:30 Полиция арестовала подозреваемых в краже в доме прокурора Лорийской области
- 13:59 Замминистра культуры: причина аварийного состояния здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении» — вырытый котлован для подземной автостоянки
- 13:40 Стартовала программа «1+2»: выпускники ЕГМУ получат офицерское звание и будут служить врачами
- 13:32 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 170 раз
- 13:22 Министр ИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США
- 13:11 Подготовку к новому сезону «Ширак» проведет в Турции
- 13:00 В центре Парижа прогремел взрыв
- 12:55 В клубе «Арарат Армения» - новый футболист из Сербии
- 12:50 Трамп пока не намерен вводить режим чрезвычайного положения
- 12:20 Министр ИД Германии посетит Москву
- 12:14 Трамп объявил о "первом за полвека" снижении цен на лекарства в США
- 12:10 Вопрос территории здания «Маленьких певцов Армении» был решен еще до обрушения — Тигран Вирабян
- 11:58 Полиция готовит материалы по факту повреждения автомобиля адвоката Манвела Григоряна
- 11:36 На трассе Ереван-Эчмиадзин продолжаются акции протеста против изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна
- 11:18 Европейские индексы - 11-01-19
- 11:17 Американские индексы снизились - 11-01-19
- 11:15 Цены на цветные металлы - 11-01-19
- 11:15 Цены на драгоценные металлы не изменились - 11-01-19
- 11:13 Цены на нефть не изменились - 11-01-19
- 11:10 Стену здания наАрами, 23 можно было укрепить и избежать обрушения — Артур Месчян
- 11:06 На перевале Сараван местами гололед
- 11:00 Лыжники завоевали золотые медали в Ливане
- 10:58 Обрушились внешняя стена и потолок здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении»
- 11.01-21:54 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 56 случай преступлений
- 11.01-21:27 Предстоящие на 11 января мероприятия
- 11.01-20:50 Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей
- 11.01-20:12 Италия изучает возможность открытия посольства в Сирии
- 11.01-19:17 Арсен Бабаян подал заявление об отставке
- 11.01-18:50 Делегация МИД Турции посетит Вашингтон
12:56, 05.01.2019
Просмотрели 1744 раз Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
14:41, 05.01.2019
Просмотрели 1724 раз За пошедшую неделю азербайджанские ВС нарушили режим перемирия более 125 раз
17:57, 05.01.2019
Просмотрели 1650 раз Католикос Всех Армян Гарегин II отслужит рождественскую литургию в храме Святого Григора Лусаворича
12:53, 05.01.2019
Просмотрели 1590 раз На территории Армении в ближайшие дни похолодает
11:08, 06.01.2019
Просмотрели 1507 раз Президент не присутствовал на богослужении по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Иисуса Христа