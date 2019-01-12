Мхитарян и не скрывает, что когда-нибудь будет играть в России — спортивный комментатор

Член национальной сборной Армении Генрих Мхитарян в этом сезоне не перейдет в российский клуб.

Как передает Арменпресс, такое мнение высказал спортивный комментатор Геннадий Орлов.

«Ходят слухи, что Мхитарян может перейти в «Зенит». Я проверил это по своим источникам. Мхитарян и не скрывает, что когда-нибудь будет играть в России, но не сейчас, а года через 2. Он слишком много сил потратил на то, чтобы сделать себе имя в Англии», - сказал Орлов.

В последнее время муссируются слухи, что Мхитарян уйдет из Arsenal-а, если «оружейники» подпишут контракт с полузащитником «Барселоны» Денисом Суаресом.

Сейчас Мхитарян только-только начал тренировки после травмы. На поле он выйдет только в феврале.