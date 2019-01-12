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Мхитарян и не скрывает, что когда-нибудь будет играть в России — спортивный комментатор


Член национальной  сборной  Армении Генрих Мхитарян в этом сезоне  не  перейдет в российский  клуб.

Как  передает Арменпресс, такое  мнение  высказал спортивный комментатор Геннадий  Орлов.

«Ходят слухи, что Мхитарян  может перейти в  «Зенит». Я проверил это по своим  источникам. Мхитарян и не  скрывает, что когда-нибудь будет играть в  России, но не сейчас, а года  через 2. Он слишком много сил потратил на то, чтобы  сделать себе имя в  Англии», - сказал Орлов.

В  последнее время муссируются  слухи, что Мхитарян уйдет из Arsenal-а, если «оружейники» подпишут контракт с  полузащитником «Барселоны» Денисом Суаресом.

Сейчас Мхитарян только-только начал тренировки после  травмы. На  поле  он выйдет только в  феврале.




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