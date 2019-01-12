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Полиция арестовала подозреваемых в краже в доме прокурора Лорийской области


Полиция РА  арестовала подозреваемых в  краже в  доме  прокурора  Лорийской  области Арсена Мартиросяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА. 

«11 января в районе 20.30 часов в Таронское  отделение  полиции поступило сообщение, что в  доме на ул. Агаяна  в  Ванадзоре происходит ограбление. Оперативно явившись на место, полицейские  обнаружили, что 4 человека уже сложили украденное  в   Mercedes Benz  и пытаются сбежать. Их удалось поймать на ул.Нарекаци и  доставить в Таронское  отделение  полиции по подозрению в совершении кражи. Их личности установлены: это жители ВанадзораАндраник А., Геворк М., Самвел Г. и Армен Г

Размер ущерба устанавливается. При личном досмотре у Андраника А. и Геворка М. обнаружены  складные ножи, один из них – с секретным замком.

По факту   11 января  в  Следственном управлении Лорийской  области возбуждено уголовное  дело. Обстоятельства выясняются. Проводится следствие», - говорится в  сообщении.

По факту  кражи  в  доме  прокурора  Лорийской  области Арсена Мартиросяна    возбуждено уголовное  дело по п.1.1 ч. 3 ст. 177 УК РА.

 

 

 




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