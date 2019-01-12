Полиция арестовала подозреваемых в краже в доме прокурора Лорийской области

Полиция РА арестовала подозреваемых в краже в доме прокурора Лорийской области Арсена Мартиросяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА.

«11 января в районе 20.30 часов в Таронское отделение полиции поступило сообщение, что в доме на ул. Агаяна в Ванадзоре происходит ограбление. Оперативно явившись на место, полицейские обнаружили, что 4 человека уже сложили украденное в Mercedes Benz и пытаются сбежать. Их удалось поймать на ул.Нарекаци и доставить в Таронское отделение полиции по подозрению в совершении кражи. Их личности установлены: это жители ВанадзораАндраник А., Геворк М., Самвел Г. и Армен Г

Размер ущерба устанавливается. При личном досмотре у Андраника А. и Геворка М. обнаружены складные ножи, один из них – с секретным замком.

По факту 11 января в Следственном управлении Лорийской области возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются. Проводится следствие», - говорится в сообщении.

По факту кражи в доме прокурора Лорийской области Арсена Мартиросяна возбуждено уголовное дело по п.1.1 ч. 3 ст. 177 УК РА.