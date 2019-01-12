Министр ИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели в субботу телефонный разговор.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Наш министр провел телефонные переговоры с госсекретарем США Помпео. Они обсудили последние события в Сирии", - сказал источник.

Делегация министерства иностранных дел Турции, которую возглавит замглавы ведомства СедатОнал, отправится с визитом в США 5 февраля.