Время в Ереване: 11:07:36,   12 Январь

Министр ИД Турции провел телефонный разговор с госсекретарем США


Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели в субботу телефонный разговор.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

 "Наш министр провел телефонные переговоры с госсекретарем США Помпео. Они обсудили последние события в Сирии", - сказал источник.

Делегация министерства иностранных дел Турции, которую возглавит замглавы ведомства СедатОнал, отправится с визитом в США 5 февраля.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации