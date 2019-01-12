Подготовку к новому сезону «Ширак» проведет в Турции

Учебно-тренировочные сборы гюмрийский «Ширак» проведет в Турции.

Как передает Арменпресс, «Ширак» вернулся из отпуска и начал тренировки, которые он проводит в академии футбола в Гюмри – до 10 февраля. В это время соперниками команды будут ереванский «Арцах» (19 января), ереванский «Локомотив» (26 января) и ванадзорский «Лори» (3 февраля).

Затем «Ширак» поедет в Турцию – на учебно-тренировочные сборы. О соперниках сообщат перед началом сборов.

После зимних сборов 3 марта, в 20 туре Высшей лиги первенства Армении команда примет у себя ванадзорский «Лори».