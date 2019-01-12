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Подготовку к новому сезону «Ширак» проведет в Турции


Учебно-тренировочные сборы  гюмрийский   «Ширак»  проведет в  Турции.

Как  передает Арменпресс, «Ширак» вернулся из отпуска и начал тренировки, которые  он проводит в  академии футбола в  Гюмри – до 10 февраля.  В это время  соперниками команды  будут ереванский  «Арцах» (19 января), ереванский  «Локомотив» (26  января) и ванадзорский  «Лори» (3 февраля).

Затем  «Ширак»  поедет в  Турцию – на учебно-тренировочные сборы. О соперниках сообщат перед началом сборов.

После  зимних сборов  3 марта, в  20 туре  Высшей  лиги первенства  Армении   команда примет у  себя  ванадзорский  «Лори».




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