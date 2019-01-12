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В клубе «Арарат Армения» - новый футболист из Сербии


В клубе  «Арарат Армения» - новый  футболист из Сербии.

Как  передает Арменпресс, это 24-летний  вратарь Стефан Чапич, который  ранее играл в  командах «Нови  сад», «Београд», «Динамо Панцеево», норвежской  «Сарпсборг 08» и др.

До перехода  в  клуб «Арарат Армения» был в  «Вождоваце».

Стефан Чапич  был членом разных возрастных сборных Сербии. В  составе  сборной  Сербии стал чемпионом Европы (до 19 лет).

 




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