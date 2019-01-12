В клубе «Арарат Армения» - новый футболист из Сербии.

Как передает Арменпресс, это 24-летний вратарь Стефан Чапич, который ранее играл в командах «Нови сад», «Београд», «Динамо Панцеево», норвежской «Сарпсборг 08» и др.

До перехода в клуб «Арарат Армения» был в «Вождоваце».

Стефан Чапич был членом разных возрастных сборных Сербии. В составе сборной Сербии стал чемпионом Европы (до 19 лет).