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Трамп пока не намерен вводить режим чрезвычайного положения


Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен сейчас вводить режим чрезвычайного положения в стране и ожидает решения Конгресса США по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американский президент заявлял, что он имеет на это полное право.

Из-за отсутствия  бюджетных средств с 22 декабря в  США прекращена  работа  федерального правительства, поскольку  республиканцы и демократы  в  Конгрессе  не  смогли  прийти к  консенсусу  относительно бюджета. Демократы  отказались выделять из госбюджета  средства  на  строительство стены  на  границе  с  Мексикой.

 

 




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