Трамп пока не намерен вводить режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен сейчас вводить режим чрезвычайного положения в стране и ожидает решения Конгресса США по выделению средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американский президент заявлял, что он имеет на это полное право.

Из-за отсутствия бюджетных средств с 22 декабря в США прекращена работа федерального правительства, поскольку республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли прийти к консенсусу относительно бюджета. Демократы отказались выделять из госбюджета средства на строительство стены на границе с Мексикой.