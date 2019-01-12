Министр ИД Германии посетит Москву
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Москву в январе.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
«Я отправлюсь в этом месяце ещё раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», — заявил Хайко Маас.
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