Время в Ереване: 11:07:36,   12 Январь

Министр ИД Германии посетит Москву


Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Москву в январе.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Я отправлюсь в этом месяце ещё раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», —  заявил Хайко Маас.




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