Министр ИД Германии посетит Москву

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Москву в январе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

«Я отправлюсь в этом месяце ещё раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», — заявил Хайко Маас.