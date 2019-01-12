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Трамп объявил о "первом за полвека" снижении цен на лекарства в США


Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в США снизились впервые почти за полвека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что за первые 19 месяцев его президентства американцы сэкономили на рецептурных лекарствах 26 миллиардов долларов.

"Наша политика по выводу на рынок более доступных непатентованных лекарственных средств работает!" — написал глава США.




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