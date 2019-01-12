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Вопрос территории здания «Маленьких певцов Армении» был решен еще до обрушения — Тигран Вирабян


Вице-мэр Еревана Тигран Вирабян утверждает, что вопрос  здания  и хора «Маленькие певцы  Армении»  находился  в  центре его внимания  с  первого же дня  его назначения  на должность.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана.

По положению на  11  января уже  была  достигнута  договоренность о выборе  территории, худ.руководитель хора  Тигран Экекян выбрал для  репетиций «Маленьких певцов  Армении» другое, более удобное  помещение, арендную плату  за которое  взяла  на  себя  организация, проводящая  строительные  работы  в  рамках проекта  «Старый  Ереван».




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