Вопрос территории здания «Маленьких певцов Армении» был решен еще до обрушения — Тигран Вирабян

Вице-мэр Еревана Тигран Вирабян утверждает, что вопрос здания и хора «Маленькие певцы Армении» находился в центре его внимания с первого же дня его назначения на должность.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана.

По положению на 11 января уже была достигнута договоренность о выборе территории, худ.руководитель хора Тигран Экекян выбрал для репетиций «Маленьких певцов Армении» другое, более удобное помещение, арендную плату за которое взяла на себя организация, проводящая строительные работы в рамках проекта «Старый Ереван».